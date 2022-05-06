Hatay'da etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde kısa sürede etkili olan sağanak yağış sonrası araç sürücüleri güçlükle ilerlerken, bazı ev ve dükkanları su bastı.

Uzun Çarşı yine sular altında

Her yağış sonrası Antakya’nın tarihi çarşısı Uzun Çarşı yine sele teslim oldu. Sağanak yağışın ardından çarşıdaki bazı işyerleri sular altında kaldı.

Tarım arazileri de aşırı yağıştan zarar gördü

Tarım arazileri de şiddetli yağıştan zarar gördü. Ovadaki çiftçiler, birkaç saat içerisinde kendini gösteren sağanak yağışın ürünlerini sular altında bıraktığını ve mağdur olduklarını dile getirdiler.

Hatay'da sağanak yağış sonrası seller - VİDEO