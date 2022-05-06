Petrol
110.76
0.56%
Euro
15.69
-0.14%
Dolar
14.87
0.04%
Altın
897.27
0.06%
Borsa
2466
1.47%
Bitcoin
550.372
-6.67%
BTXN Coin
15.28
-6.42%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    Hatay'da sağanak yağış sonrası seller

    Hatay'da sağanak yağış sonrası seller

    Hatay'da etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 00:53
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 00:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde kısa sürede etkili olan sağanak yağış sonrası araç sürücüleri güçlükle ilerlerken, bazı ev ve dükkanları su bastı.

    Uzun Çarşı yine sular altında

    Her yağış sonrası Antakya’nın tarihi çarşısı Uzun Çarşı yine sele teslim oldu. Sağanak yağışın ardından çarşıdaki bazı işyerleri sular altında kaldı.

    Tarım arazileri de aşırı yağıştan zarar gördü

    Tarım arazileri de şiddetli yağıştan zarar gördü. Ovadaki çiftçiler, birkaç saat içerisinde kendini gösteren sağanak yağışın ürünlerini sular altında bıraktığını ve mağdur olduklarını dile getirdiler.

    Hatay'da sağanak yağış sonrası seller - VİDEO

    Hatay da sağanak yağış sonrası seller #1


    İlginizi Çekebilir

    Çalışan annelere yarım gün desteği devam ediyor
    Ekonomi

    Çalışan annelere yarım gün desteği devam ediyor

    Kripto Yatırımı yapmadan önce bu adamı dinleyin!
    CryptoTrade

    Kripto Yatırımı yapmadan önce bu adamı dinleyin!

    Yunan sanatçı, atalarının izini Söke’de buldu
    3. Sayfa

    Yunan sanatçı, atalarının izini Söke’de buldu

    Görüş Bildir