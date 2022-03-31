Hatay'da salça kutusundan uyuşturucu çıktı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan aramalarda, salça kutusuna gizlenmiş 386 gram metamfetamin ele geçirildi.
- İHA
- 31.03.2022 - 17:18
- Güncelleme : 31.03.2022 - 18:04
Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
SALÇA KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Yapılan operasyonlar çerçevesinde Kırıkhan Otogarı'nda emanet eşya olarak bırakılan salça kutusu içerisine gizlenmiş 386,59 gram metamfetamin ele geçirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili olarak F.Ö. gözaltına alındı.