Petrol
106.9
-4.07%
Euro
16.32
-0.19%
Dolar
14.68
0.16%
Altın
916.32
0.58%
Borsa
2227
-0.15%
Bitcoin
687.457
-0.78%
BTXN Coin
37.12
-2.21%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Hatay'da salça kutusundan uyuşturucu çıktı

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapılan aramalarda, salça kutusuna gizlenmiş 386 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da salça kutusundan uyuşturucu çıktı

    Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

    SALÇA KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Yapılan operasyonlar çerçevesinde Kırıkhan Otogarı'nda emanet eşya olarak bırakılan salça kutusu içerisine gizlenmiş 386,59 gram metamfetamin ele geçirildi.

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili olarak F.Ö. gözaltına alındı.

    Hatay da salça kutusundan uyuşturucu çıktı #1

    Hatay da salça kutusundan uyuşturucu çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Sivas'ta bahara rağmen şelalede oluşan turkuaz sarkıtlar dikkat çekiyor
    Yaşam

    Sivas'ta bahara rağmen şelalede oluşan turkuaz sarkıtlar dikkat çekiyor

    Muhammed Gümüşkaya, Giresun'da yıldızını parlattı
    Futbol

    Muhammed Gümüşkaya, Giresun'da yıldızını parlattı

    Görüş Bildir