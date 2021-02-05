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    Hatay’da selenyum ele geçirildi

    Hatay’da, piyasa değeri 15 milyon lira olan 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal elementi ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.02.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 12:20
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    Hatay’da selenyum ele geçirildi

    Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İskenderun-Antakya yolu üzerinde durdurulan ticari araçta yapılan aramada 1 kilo 650 gram selenyum kimyasal elementi bulundu.

    Olayla ilgili S.O isimli şahıs gözaltına alındı.

    RUHSATSIZ SATILMASI YASAK

    Yurda kaçak girişinin engellenmesi için ruhsatsız bulundurulması ve satılması yasak olan selenyum, cam ve plastik imalatında katkı maddesi olarak kullanıldığı gibi bazı kanser türleri ile kalp hastalıkları ilaçları yapımında da kullanılıyor.

    Hatay selenyum

    Hatay selenyum

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