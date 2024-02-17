Hatay'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde, seyir halindeyken motor kısmından alevler çıktığını fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürüldü: Maddi hasar meydana geldi
Araçtaki yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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