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Hatay'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Hatay'da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Hatay’da seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.