Hatay'da şiddetli yağışla birlikte caddeler göle döndü Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkisini hissettiren şiddetli yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Göle dönen caddelerde motosikletler ve araçlar mahsur kaldı.

İHA

Doğu Akdeniz’in yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da gün içerisinde zaman zaman yağışlı hava etkili oldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ, CADDELERİ GÖLE DÖNDÜRDÜ

İskenderun ilçesi de akşam saatlerinde kuvvetli yağışla birlikte şimşek fırtınası kendini gösterdi. Bir biri ardına çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, caddeler ve sokaklar göle döndü.

Göle dönen caddelerde araçlarıyla trafikte ilerlemeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman araçlar göle dönen caddelerde mahsur kalırken, motosikletlerde ilerlemekte güçlük çekti.

"ARACIM SUDA STOP ETTİ"

Ekipler de göle dönen caddeleri trafiğe kapatarak suları çekilmesi için çalışma başlattı. Yağışlı havada ıslanan bir kuşa yardım eliyse vatandaşlardan geldi.

Kuş, vatandaşlar tarafından saç kurutma makinesiyle kurutuldu. Yağışlı havanın gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Aşırı yağış sonrası aracıyla yolda kalan Tuncay Çevikgül, “Aracım bozulmadı aracım suda stop etti. Dispiratore su kaçtı, dispirator kuruduktan sonra tekrardan çalışır. Yolların hali belli, araçların durmasının sebebi bu. Bir tek benim aracım değil 15’e yakın araç yolda kaldı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)