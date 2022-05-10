Hatay'da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı
Hatay Reyhanlı'da gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketinde gasp yapan maskeli silahlı iki şüpheli yakalandı.
- 10.05.2022 - 17:22
- Güncelleme : 10.05.2022 - 17:30
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saat 03.00 sularında iki şüpheli markete geldi.
Silahla birlikte markete giren şahıslar, biri market çalışanı, diğeri istasyon görevlisi olmak üzere 2 kişiyi etkisiz hale getirdi.
Silahlı gaspçılar 7 bin lirayı alıp kaçtı
İHA'nın haberine göre, soğukkanlı davranan ve petrol istasyonu görevlilerine zarar vermeyen gaspçılar, 7 bin Türk Lirasını alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçtı.
2 şüpheli yakalandı
Olayın ardından çalıma başlatan polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.