Hatay'da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı

Hatay Reyhanlı'da gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketinde gasp yapan maskeli silahlı iki şüpheli yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saat 03.00 sularında iki şüpheli markete geldi.

Silahla birlikte markete giren şahıslar, biri market çalışanı, diğeri istasyon görevlisi olmak üzere 2 kişiyi etkisiz hale getirdi.

Silahlı gaspçılar 7 bin lirayı alıp kaçtı

İHA'nın haberine göre, soğukkanlı davranan ve petrol istasyonu görevlilerine zarar vermeyen gaspçılar, 7 bin Türk Lirasını alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçtı.

2 şüpheli yakalandı

Olayın ardından çalıma başlatan polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.