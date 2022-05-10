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    Hatay'da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı

    Hatay Reyhanlı'da gece saatlerinde bir petrol istasyonunun marketinde gasp yapan maskeli silahlı iki şüpheli yakalandı.
    • 10.05.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 17:30
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    Hatay'da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saat 03.00 sularında iki şüpheli markete geldi.

    Silahla birlikte markete giren şahıslar, biri market çalışanı, diğeri istasyon görevlisi olmak üzere 2 kişiyi etkisiz hale getirdi.

    Silahlı gaspçılar 7 bin lirayı alıp kaçtı

    İHA'nın haberine göre, soğukkanlı davranan ve petrol istasyonu görevlilerine zarar vermeyen gaspçılar, 7 bin Türk Lirasını alarak olay yerinden geldikleri araç ile kaçtı.

    2 şüpheli yakalandı

    Olayın ardından çalıma başlatan polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

    Hatay da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı #1

    Hatay da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı #2

    Hatay da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı #3

    Hatay da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı #4

    Hatay da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı #5

    Hatay da silahlı gaspçılar marketten 7 bin lirayı alıp kaçtı #6


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