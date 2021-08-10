Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan rüzgar gülleri üzerinde yoğunlaşan şimşek çakması, kartpostallık manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

Hatay’ın Samandağ, Yayladağı, Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerinden yoğun olarak izlenen şimşekler birbiri ardına iki saat boyunca şelale şeklinde çaktı.

KARTPOSTALLIK MANZARA OLUŞTURDU

Belen ilçesinde bulunan rüzgar gülleri üzerinde yoğunlaşan şimşek çakmaları ise kartpostallık manzara oluşturdu.

O anlar birçok vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu VİDEO

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