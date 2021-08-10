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    Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu

    Hatay'ın Belen ilçesinde bulunan rüzgar gülleri üzerinde yoğunlaşan şimşek çakması, kartpostallık manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 00:02
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 00:14
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    Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu

    Hatay’ın Samandağ, Yayladağı, Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerinden yoğun olarak izlenen şimşekler birbiri ardına iki saat boyunca şelale şeklinde çaktı.

    KARTPOSTALLIK MANZARA OLUŞTURDU

    Belen ilçesinde bulunan rüzgar gülleri üzerinde yoğunlaşan şimşek çakmaları ise kartpostallık manzara oluşturdu.

    O anlar birçok vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

    Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu VİDEO

    Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu #1

    Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu #2

    Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu #3

    Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu #4

    Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu #5

    Hatay’da şimşekler rüzgar gülleri ile kartpostallık manzara oluşturdu #6

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