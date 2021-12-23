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    Hatay'da sokakta ağlarken bulunan 5 yaşındaki Ayşe, yurda yerleştirildi

    Hatay'da sabaha karşı sokakta ağlarken bulunan Ayşe isimli Suriye uyruklu 5 yaşındaki kız çocuğu, Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirildi.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 17:50
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    Hatay'da sokakta ağlarken bulunan 5 yaşındaki Ayşe, yurda yerleştirildi

    Hatay'ın Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi’nde oturan Ahmet İpek, saat 03.30 sıralarında sağlık ocağı civarından geçerken ağlama sesi duydu.

    5 YAŞINDAKİ ÇOCUK, SOKAKTA AĞLARKEN BULUNDU

    Sesin geldiği yere doğru yönelen İpek, kız çocuğuyla karşılaştı, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İsminin Ayşe ve Suriye uyruklu olduğunu söyleyen çocuk, kendisini bölgeye tanımadığı bir kadının bıraktığını söyledi.

    YURDA YERLEŞTİRİLDİ

    Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirilen kız çocuğunun ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

    Hatay da sokakta ağlarken bulunan 5 yaşındaki Ayşe, yurda yerleştirildi #1

    Hatay da sokakta ağlarken bulunan 5 yaşındaki Ayşe, yurda yerleştirildi #2

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