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    Hatay'da tarla meselesinden kavga çıktı: 1 ölü

    Arsuz ilçesinde amca çocukları arasında tarla konusunda tartışma çıktı. Öfkeli tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 22:07
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    Hatay'da tarla meselesinden kavga çıktı: 1 ölü

    Hatayı'n Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında iddiaya göre tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından 2 grup pompalı tüfekle birbirlerine  ateş açtı. Açılan ateş sonucu 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Hatay da tarla meselesinden kavga çıktı: 1 ölü #1

    OLAY YERİNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ GELDİ

    Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

    İlk müdahalesi yapılan yaralılar, İskenderun ilçesindeki özel hastane ve devlet hastanesine kaldırıldı. Devlet hastanesine ağır yaralı olarak getirilen Mehmet G. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Hatay da tarla meselesinden kavga çıktı: 1 ölü #2

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