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    Hatay'da tekerlekli sandalyesiyle plastik atık topladı

    Engelli bir çocuğun çöp konteynerlerinden plastik atık topladığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2020 - 15:10
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    Hatay'da tekerlekli sandalyesiyle plastik atık topladı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan engelli bir çocuğun, plastik atık topladığı anlar sosyal medyada dikkat çekti.

    GÖZ DOLDURAN HAYAT MÜCADELESİ

    Engelli çocuk, tekerlekli sandalyesinin üzerine çıkarak, çöp konteynerinden bir süre atık topladı. Engeline rağmen hayat mücadelesine devam eden çocuğu yolda gören vatandaşlar ise para yardımında bulundu.

    Tekerlekli sandalyesi ile plastik atık toplayan çocuk

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