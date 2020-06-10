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- Hatay'da tekerlekli sandalyesiyle plastik atık topladı
Hatay'da tekerlekli sandalyesiyle plastik atık topladı
Engelli bir çocuğun çöp konteynerlerinden plastik atık topladığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 10.06.2020 - 15:10
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan engelli bir çocuğun, plastik atık topladığı anlar sosyal medyada dikkat çekti.
GÖZ DOLDURAN HAYAT MÜCADELESİ
Engelli çocuk, tekerlekli sandalyesinin üzerine çıkarak, çöp konteynerinden bir süre atık topladı. Engeline rağmen hayat mücadelesine devam eden çocuğu yolda gören vatandaşlar ise para yardımında bulundu.
Tekerlekli sandalyesi ile plastik atık toplayan çocuk