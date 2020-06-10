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Hatay'da tekerlekli sandalyesiyle plastik atık topladı

Hatay'da tekerlekli sandalyesiyle plastik atık topladı

Engelli bir çocuğun çöp konteynerlerinden plastik atık topladığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.