Hatay'da tırdan kaçarak otoyolda trafiği durduran angus, iğneyle vurularak yakalandı Hatay’da tırın dorsesinden atlayarak otoyolda trafiği durduran angus, iğne ile vurularak yakalandı.

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İHA

Hatay-Adana TEM Otoyolu Payas ilçesi mevkiinde, İskenderun körfezindeki limandan alınarak araçla başka noktalaya taşınan angus, araçtan atlayarak firar etti.

İĞNEYLE VURULARAK YAKALANDI

Durum üzerine angusu yakalamak için otoyolda trafik durduruldu. Uzun kuyruğa neden olan angus, ekipler tarafından iğneyle vurularak yakalandı.

Angusun yakalanmasıyla otoyol araç trafiğine açıldı. Angus da başka bir araçla bölgeden götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)