İHA
Hatay-Adana TEM Otoyolu Payas ilçesi mevkiinde, İskenderun körfezindeki limandan alınarak araçla başka noktalaya taşınan angus, araçtan atlayarak firar etti.
İĞNEYLE VURULARAK YAKALANDI
Durum üzerine angusu yakalamak için otoyolda trafik durduruldu. Uzun kuyruğa neden olan angus, ekipler tarafından iğneyle vurularak yakalandı.
Angusun yakalanmasıyla otoyol araç trafiğine açıldı. Angus da başka bir araçla bölgeden götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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