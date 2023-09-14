Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı

İHA
Hatay'ın Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.
Yaralı kurtarıldı
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Tedavi altında
Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Öte yandan, ulaşıma kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)