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    Hatay'da trafonun patlaması yangına sebep oldu

    Hatay'da bazı ağaçların yanmasına sebep olan ve trafo patlaması sonucu meydana gelen yangını ekipler söndürdü.
    • 30.08.2022 - 04:12
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    Hatay'da trafonun patlaması yangına sebep oldu

    Hatay'da Çınarlı Mahallesinde bulunan bir trafoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı trafoda patlama oldu, daha sonra yangın çıktı.

    Ekipler müdahale etti

    Çıkan yangın zirai alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunmasıyla olay yerine orman işletme ekipleri sevk edildi.

    Yangın söndürüldü

    İHA'nın haberine göre, kısa sürede olay yerine gelen orman işletme ekipleri çıkan yangını söndürdü. Alanda bulunan bazı ağaçların zarar gördüğü yangınla ilgi inceleme başlatıldı.

    Hatay da trafonun patlaması yangına sebep oldu #1

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