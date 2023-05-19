Hatay'da üreticiler, buğdayda taban fiyatın 10 lira olmasını istiyor Hatay Amik Ovası’nda buğday üreticileri, alımda taban fiyatın 10 lira bandında olmasını istiyor. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Zaroğlu ise, "Deprem bölgesi ziyaretinde Cumhurbaşkanımızdan bir müjde bekliyoruz" dedi.

İHA

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da çiftçiler üretmeye devam diyor.

Üreticiler fiyatların açıklanmasını bekliyor

Kış aylarında Türkiye’nin en verimli ovalarından Amik’e ekilen buğdaylar olgunlaştı. Son dönemde stratejik bir öneme sahip olan buğdayda hasada sayılı günler kala üreticiler bir an önce fiyatların açıklanmasını bekliyor.

Yaklaşık 470 bin dekar alanda ekilen buğdaydan bu yıl 250 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Zaroğlu, Amik Ovası’nın en erken buğday hasadının yapıldığı bölgelerden olduğunu bildirdi.

"Buğday ithalatına bir düzen getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Sulu tarım da yapıldığı için bu sene buğdayda bir rekolte düşüşü beklemediklerine değinen Zaroğlu şöyle dedi:

“Buğdayın görüntüsü çok güzel. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bir an önce buğday taban fiyatının açıklamasını istiyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) devrede olduğu zaman üreticiler, aracının kucağına düşmeyecek. TMO çiftçinin garantisi olacak ve bu hasat dönemi başlamadan da buğday ithalatına bir düzen getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz”

"Taban fiyatın 10 lira olması bekleniyor"

Geçen sene açıklanan buğday taban fiyatının 6 lira civarında olduğunu hatırlatan Zaroğlu şu cümleleri kurdu:

“Bu sene en az 10 lira olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Buğday hasat döneminin özellikle üreticimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu bölgenin lokomotifi endüstriyel bitkiler dediğimiz pamuk, buğday, mısır üzerinden oluşurken, Amik Ovası’nda son dönemlerde bu maliyetlerdeki artışlar, buğdayda yapılan desteklerin yetersiz olması sebebiyle insanlar bölgede ürün yelpazesinin değişmesi konusunda başka ürünlere yönelmeye başladılar. Buğday bizim olmazsa olmazımız. Buğdaydan vazgeçmemiz mümkün değil. Burada hükümetimizin özellikle tarıma ayrı bir önem vermesi gerektiğini ifade etmek istiyorum”

"Hatay ziyaretinde Cumhurbaşkanımızdan bir müjde bekliyoruz"

Ukrayna-Rusya savaşında buğdayın öneminin bir kez daha anlaşıldığına işaret eden Zaroğlu, “Covid-19 sürecinde insanlar elbise almadı, telefonunu, arabasını değiştirmedi ama gıda sektöründe yemesinden, içmesinden vazgeçmedi. Tarım doğru idare edildiği zaman istihdamın, enflasyonun en büyük ilacı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Zaroğlu, "Hatay ziyareti olursa Cumhurbaşkanımız bir müjde verecektir. Hasat zamanı geldi çattı. Kendilerinden bir müjde bekliyoruz" dedi.