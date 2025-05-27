Hatay'da uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklama
İHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

FİRARİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dörtyol İlçesinde K.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 6 parça halinde 50,28 gram esrar, 8 parça halinde 7,30 gram metamfetamin, 0,63 gram sentetik kannabinoid maddesi, 34 adet captagon hap, 5 adet Combo 100 mg uyarıcı hap, 10 adet Cedrina ibareli sentetik hap, 1 adet SF 400 ibareli hassas terazi ele geçirilmiştir.

Firari olan şüpheli Yeniyurt Mahallesinde gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından K.T. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar