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    Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

    Kentin 5 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 34 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 07.06.2020 - 11:39
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    Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

    Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kırıkhan, Antakya, Defne, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    EV VE İŞ YERLERİNE BASKIN

    39 şüpheliye ait ev ve iş yerlerinde yapılan baskın sonucu, 3,5 gram toz esrar, bir kilo kubar esrar, 17 kök Hint keneviri, 14 gram kenevir tohumu, 147 gram bonzai, bin 71 adet hap, 98 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet namlusu değiştirilmiş tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör, susturucu, 2 adet bıçak, 3 adet av tüfeği, 3 adet el telsizi, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

    34 KİŞİYE GÖZALTI

    Olayla ilgili 1'i Suriye uyruklu 34 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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