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    Hatay'da yangın nedeniyle evlerini terk edenler duaya durdu

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yeniden alevlendi. Alevler Sarıseki mevkinde bulunan yerleşim yerlerine ulaştı. Evlerine ulaşan yangını gözyaşlarıyla izleyen vatandaşlar dua etti.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 23:31
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    Hatay'da yangın nedeniyle evlerini terk edenler duaya durdu

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetiyle yeniden alevlnerek yerleşimleri tehdit ediyor.

    BİR MAHALLE KISMEN BOŞALTILDI

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de yangını koordine ettiği alanda yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı.

    Hatay da yangın nedeniyle evlerini terk edenler duaya durdu #1

    EVLERİNİN YANMAMASI İÇİN DUA ETTİLER

    Diğer yandan alevlerin etkisini artırdığı Sarıseki Mahallesi’nde ise iki ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği yangını gözyaşları arasında izleyen vatandaşlar evleri yanmasın diye dua etti.

    Yangına çeşitli bölgelerden de gelen çok sayıda arazözle müdahale sürüyor.

    Hatay da yangın nedeniyle evlerini terk edenler duaya durdu #2

    Hatay da yangın nedeniyle evlerini terk edenler duaya durdu #3

    Hatay da yangın nedeniyle evlerini terk edenler duaya durdu #4

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