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    Hatay'da yangına su taşıyan tanker, 13 araca çarptı

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde devam eden yangın bölgesine su taşırken freni patlayan tankerin 13 aracı biçti. Kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 27.10.2020 - 22:59
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    Hatay'da yangına su taşıyan tanker, 13 araca çarptı

    İskenderun’da yangın bölgesine su taşıyan su tankerinin freninin patlaması sonucu Denizciler Mahallesi’nde 13 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yanan araçları itfaiye ekipleri söndürdü.

    1 KİŞİ YARALANDI

    Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı.

    MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Bozkurt, freni patlayan su tankerinin araçları biçtiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

    Hatay da yangına su taşıyan tanker, 13 araca çarptı #1

    Hatay da yangına su taşıyan tanker, 13 araca çarptı #2

    Hatay da yangına su taşıyan tanker, 13 araca çarptı #3

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