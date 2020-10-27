Hatay'da yangına su taşıyan tanker, 13 araca çarptı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde devam eden yangın bölgesine su taşırken freni patlayan tankerin 13 aracı biçti. Kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.
- İHA
- 27.10.2020 - 22:59
İskenderun’da yangın bölgesine su taşıyan su tankerinin freninin patlaması sonucu Denizciler Mahallesi’nde 13 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yanan araçları itfaiye ekipleri söndürdü.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı.
MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Bozkurt, freni patlayan su tankerinin araçları biçtiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtti.