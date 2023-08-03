Hatay’da yardımseverler gönüllere dokunuyor Depremin vurduğu Hatay’a gelen yabancı uyruklu 25 kişi, aşevinde depremzedelere yemek yapıyor, onların bulaşığını yıkıyor.

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İHA

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşandı.

Binlerce bina yerle bir oldu, binlerce insan hayatını kaybetti.

Enkaza dönen kente dünyanın dört bir yanından yardımseverler akın etti.

Yabancı uyruklu yardımseverler gönülleri kazandı

Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde hizmet veren aşevinde de 12 Çin, 5 Amerika, 3 Avusturya, 5 Alman yardımsever, depremzedeler için kolları sıvadı.

Yabancı uyruklu yardımseverler, yeri geldiğinde yemek dağıtıyor yeri geldiğindeyse bulaşıkları yıkıyor.

"3 öğün yemek veriyorlar"

Kendilerine hizmet edenlere teşekkürlerini dile getiren depremzedelerden Akif Yaşar, “Burada daha çok yabancı ülkelerden gelenler bizlere hizmet ediyorlar. Devletimizin katkılarıyla, onlar da sağ olsunlar. Çoktan beri burada yemek yiyoruz. Burada 3 öğün yemek veriyorlar. Çin'den gelenle tanıştım, Hong Kong, Amerika, Avusturya ve Avustralya’dan gelen var.” dedi.

"Daha fazla insan gelse buraya daha iyi olur"

Aşevinde çıkan yemeklerin güzel olduğunu dile getiren Sebahattin Cemal ise “Yemekler çok güzel, Allah razı olsun. Daha fazla insan gelse buraya daha iyi olur. Burada yemekleri yabancılar ve yerliler var, onlar yapıyorlar.” şeklinde konuştu.