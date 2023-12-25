Hatay'da yaşayan Hristiyanlar Noel'i kutladı Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde her sene olduğu gibi bu senede kiliselerde Noel ayini düzenlendi.

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DHA

2023 yılının bitimine kısa bir zaman kala, yılbaşı hazırlıkları sürüyor..

Birçok aile yılbaşı günü için hazırlıklar yaparken, bazıları sessiz sakin bir şekilde yeni yıla girmeyi tercih ediyor.

Aralık ayının son haftasında ise Noel Bayramı kutlanıyor..

Her yıl olduğu gibi bu sene de Hatay'da yaşayan Hristiyanlar, kiliselere akın etti.

Antakya'daki Noel ayini, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında, İskenderun'da ise Aziz Corc Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Depremde hayatını kaybedenler anıldı

Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafından yönetilen ayinin sonunda depremlerde yaşamını yitirenler anıldı.

Dualar edilip mum yakıldı

İskenderun Aziz Corc Kilisesi'ndeki ayini ise Peder Dimitri Ytldirım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu yönetti.

Ayinde dualar edilip, mum yakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)