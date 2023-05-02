Hatay'da yavru köpeğe işkence, kameraya yansıdı

İHA
Hatay'da Samandağ'ın Mağaracık Mahallesi'nde sinirleri bozan bir olay yaşandı.
Yavru köpeğe tekme attı
İsminin S.P. olduğu ileri sürülen bir kişi yavru köpeğe işkence yaparak tekme attı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Görüntülerde, şahsın yerde bulunan köpeğe sürekli tekme attığı, kameraya kayda alan vatandaşın ise ona engel olmaya çalıştığı yer aldı.
Hayvanseverler tepki gösterdi
Ayrıca hayvana işkence eden şahıs ile hayvanseverler arasında arbede çıktığı belirtildi.
Şahıs gözaltına alındı
Şikayet üzerine şahsın jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesi alınarak yasal işlem başlatıldığı bildirildi.