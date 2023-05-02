Hatay'da yavru köpeğe işkence kameraya yansıdı Hatay'da yavru köpeğe takma atan şahıs, hayvanseverlerin olay yerine gelmesiyle birlikte darbedildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

İHA

Hatay'da Samandağ'ın Mağaracık Mahallesi'nde sinirleri bozan bir olay yaşandı.

Yavru köpeğe tekme attı

İsminin S.P. olduğu ileri sürülen bir kişi yavru köpeğe işkence yaparak tekme attı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde, şahsın yerde bulunan köpeğe sürekli tekme attığı, kameraya kayda alan vatandaşın ise ona engel olmaya çalıştığı yer aldı.

Hayvanseverler tepki gösterdi

Ayrıca hayvana işkence eden şahıs ile hayvanseverler arasında arbede çıktığı belirtildi.

Şahıs gözaltına alındı

Şikayet üzerine şahsın jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesi alınarak yasal işlem başlatıldığı bildirildi.