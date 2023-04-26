Hatay’da yeni mahsul soğan tarlada 9-10 liradan alıcı buluyor Hasadına başlanan soğan 9 ila 10 liradan tarladan satılmaya başlandı. İlerleyen günlerde bu fiyat, daha da gerileyecek.

İHA

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da yaralar sarılıyor…

Hataylı çiftçiler, tarlalara girdi, soğan hasadına başladı.

Binlerce işçi soğanları çıkararak, çuvallıyor.

9-10 liraya kadar düştü

Batı illerine de gönderilen soğanın kilosu tarlada 9-10 liraya kadar düştü.

İlerleyen günlerde bu fiyat, daha da gerileyecek.

"Aslında parayı marketler kazanıyor"

Tarlada işçilerin başı olan çavuş Mehmet Gözkıran, “Biz tarladan 10 liraya satıyoruz. Marketlerde 20 liraya satılıyor. Aslında parayı marketler kazanıyor. Çiftçiye sahip çıkmamız lazım. Çiftçi olmasa bu mallar yetişmez.” dedi.

"Maddi durumumuz iyi değil"

Şanlıurfa'dan gelerek tarlada çalışıp, dershane parasını çıkartmaya çalıştığını söyleyen Eyüp Canap Birencik ise “11’inci sınıfa gidiyorum. Yazın çalışmaya geliyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. 12'nci sınıfta dershaneye gideceğim. Bundan dolayı para lazım.” diye konuştu.