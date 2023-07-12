Hatay'da yıkılan binada bulunamayan oğlundan 5 aydır iyi haber bekliyor Depremde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazında bulunamayan 24 yaşındaki mimar Mustafa Batuhan Güleç'in ailesi, çocuklarından bir iz arıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Mustafa Batuhan Güleç, 6 Şubat'taki depreme İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Güleryüz Apartmanı'nın son katında yakalandı.

Arsuz ilçesinde yaşayan Güleç'in ailesi, depremin hemen ardından çocuklarının yaşadığı binaya geldi.

Binanın yıkıldığını gören aile, umutla çocuklarının enkazdan çıkarılmasını bekledi. Ancak 8 gün süren arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına rağmen Mustafa Batuhan Güleç'e ulaşılamadı.

Umutlarını yitirmeyen Güleç ailesi, depremde yıkılan binada bulunamayan oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor.

"5 aydan beri her gün oğlumu arıyorum"

Üç çocuk annesi Sema Güleç, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra oğluna telefonla ulaşamadığını anlattı.

Hemen oğlunun yaşadığı binaya gittiğini ve yıkıldığını gördüğünü dile getiren anne Güleç, günlerce enkaz başında dua ederek evladından iyi bir haber almak için beklediğini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarında oğluna ulaşılamadığını belirten anne Güleç, şöyle konuştu:

O binadan 29 kişi vefat etmiş olarak çıktı. 11 kişi sağdı ama oğlum binadan çıkmadı. Oğlum son katta oturuyordu. Sonradan öğrendiğimize göre yan binadan oğlumun kaldığı binanın üzerine kayma olmuş. Oradan çıkarılıp ambulansla gönderildiği duyumunu aldık. Dokuzuncu günden sonra hastaneleri aramaya başladık. Türkiye genelindeki bütün hastanelere hemen hemen gittik. Oradan da bir sonuç elde edemedik. DNA eşleşmelerimiz de bitti ama eşleşme olmadı. Adana'da oğlumun görüldüğüne dair çok ihbar geldi ama hiçbir emareye rastlayamadık. 5 aydan beri her gün oğlumu arıyorum. Her gün içimiz yanıyor. Oğlumun yaşadığına inanıyorum.

"Devamlı oğlumun yolunu gözlüyorum"

Anne Güleç, çok zor günler geçirdiğini vurgulayarak,

Evden dışarıya çıkamıyorum. Sanki çıktığım an oğlum gelecek beni bulamayacak gibi hissediyorum. Gerçekten çok zor. Devamlı evin içinde gelmesini bekliyorum. Her isimsiz telefon çaldığında kalbim atıyor. Devamlı oğlumun yolunu gözlüyorum.

diye konuştu.

Hatay'ın yanı sıra Adana, Gaziantep ve Ankara gibi illerde duvarlara oğlunun fotoğraflarını astıklarını, sosyal medyadan da paylaşım yaptıklarını belirten anne Güleç, onu görenlerin ve nerede olduğunu bilenlerin kendilerine veya güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.