Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce yapı ağır hasar aldı.

11 ili etkileyen depremler, özellikle Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Acının şehrinde ayrıca ilginç kurtuluş hikayeleri de yaşandı.

Kırıkhan ilçesinde 5 ailenin yaşadığı 5 katlı apartmanın ilk depremde tamamen çökmesini park halindeki araçların engellediği ortaya çıktı.

İlk depremde iş yerlerinin bulunduğu alt katı çöken, üst katları sağlam kalan binadan ailelerin sağ olarak çıktığı öğrenildi.

İkinci depremle birlikte diğer katları da çöken binanın sadece üst katı kaldı.

O binadan sağ çıkan Onur Kamacı, nasıl kurtulduklarını anlattı.

Kamacı, şunları söyledi:

Deprem sırasında araçlar bizi kurtardı. O araçlar olmasaydı, biz de 5 katlı bina ile birlikte yerin dibine giriyorduk. Rabbim devletimize, milletimize aynı acıyı tekrardan yaşatmasın. Biz canımızı sağ kurtardık, Rabbim ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. 5 katlı bina yerle bir oldu. Biz de araçların sayesinde o enkazdan kurtulduk.