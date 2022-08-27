Hatay'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere 40 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde, 34 JET 88 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü gişelerden geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

3'ü ağır 40 yaralı

İHA'nın haberine göre, meydana gelen kazada 3 ağır, 37’si hafif olmak üzere toplam 40 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hatay'da yolcu otobüsü kazası: 3'ü ağır 40 yaralı - Video







Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralılar ambulanslarla Dörtyol ve çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



