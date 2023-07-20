Hatay’daki briket evlerde yaşam başladı Depremin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde inşa edilen briket evlere yerleşen depremzedeler, rahat bir nefes aldı… 270 briket eve yerleşenler, 40 dereceyi aşan sıcaklıklardan da kurtulmuş oldu.

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İHA

Türkiye, 2023 yılını özellikle de 6 Şubat gününü tarihin sayfalarına kazıdı…

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 50 binden fazla canı aldı.

11 il yerle bir oldu, milyonlarca kişi evsiz barksız kaldı.

Geçici yaşam merkezleri...

Yıkımın sarstığı o illerin başını da Hatay çekti.

Asrın felaketinin yaşandığı kentte, şimdi yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Konutların yükseldiği kentte geçici yaşam merkezleri de oluşturuluyor.

270 briket ev tamamlandı

Bu kapsamda Kırıkhan ilçesinde 270 briket evin yapımı tamamlandı.

Depremzede vatandaşlar da, briket olan yeni yuvalarında yaşamaya başladı.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte zor günler geçiren depremzedeler, briket evlere geçerek rahat bir nefes aldı.

"4 kişilik aile için çok güzel"

Bu evlerin 4 kişilik aile için iyi bir yaşam alanı olduğunu ifade eden Beyazıt Çınkılıkılıç, “Rabbim devletimize böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Bizlere yardım ettikleri için halkımıza ve devletimize teşekkür ederiz. Devletimiz elinden ne geldiyse bize yardımcı oldu. Briket evler çok güzel, rahat. 4 kişilik aile için çok güzel.” dedi.

Çiçeklerle donattı

Yeni yuvasını çiçeklerle donatan Asiye Mollahasan da, “Çok güzel, çok beğendik. Çadırlardan kurtulduk, Rabbime şükür. Rabbim devletimizden razı olsun. Çok memnun olduk ve beğendik.” şeklinde konuştu.