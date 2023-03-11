Hatay’daki Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkmayan hala ve yeğenden hala haber yok Onlarca kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırıldı ancak hala ulaşılamayan insanlar var. Bunlardan ikisi de hala ve 39 yaşındaki yeğeni… Yakınlarına ulaşmak isteyen aile, sürekli birilerini aradıklarını ancak umutlarının yavaş yavaş tükendiğini söylüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı.

Yıkılan binaların enkazında çok sayıda kişinin cenazesine ulaşıldı.

Hataysporlu futbolcu da can verdi

Aynı sitede oturan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut da yaşamını yitirdi.

Rezidanstaki enkaz kaldırıldı ancak A2 Blok'ta oturan Mehmet Şükrü İncili (39) ve Mevlüde Yıldız İncili'ye (60) ulaşılamadı.

Her yeri aradılar

Mezarlıklarda ve hastanelerde kayıp yakınlarını arasalar da sonuç alamadıklarını belirten Mustafa Kemal İncili, şöyle konuştu:

Kız kardeşlerim Mevlüde Yıldız İncili ve Cemile İncili ile yeğenim Mehmet Şükrü İncili, Rönesans Rezidans'ta oturuyorlardı. Depremin ardından hemen Hatay'a gittim. 2'nci gün Cemile'yi canlı olarak enkazdan çıkarmışlar. Önce Hatay'da hastanede tedavi edilmiş, ardından Adana'ya sevk edilmiş. Oradan da ambulans uçakla Ankara'ya gönderilmiş. Yaşadığını orada öğrendik. Çok şükür onun durumu iyi. Ancak diğer yakınlarımızdan hala bir haber alamadık.

DHA örneklerine rağmen bulunamadılar

Rönesans Rezidans A2 blokta enkaz kaldırma çalışmalarının sona erdiğini ifade eden İncili, sözlerini şöyle sürdürdü:

Enkaz kaldırma çalışmaları sona ermesine rağmen kardeşim ve yeğenimden hiç haber alamadık. Orada üst komşularıyla konuştuğumuzda enkazda yakınlarımızın seslerini duyduklarını söylediler. Cemile de deprem olduğunda 3'ünün aynı odada olduğunu söyledi. Biz de bu bilgi üzerine onların da canlı olarak çıkacağına inanmıştık. Fakat ne yaptıysak bulamadık. Şehirdeki tüm mezarlıklara gittik. Orada tüm fotoğraflara tek tek baktık. Hatay'da, Adana'da, Mersin'de, İstanbul ve Ankara'da bakabildiğimiz tüm hastanelere sorduk. DNA örnekleri verdik ama hiç haber yok.

"Ulaşılamayan 80'i aşkın kişi var"

Rönesans Rezidans'ta kendileriyle aynı durumu paylaşan çok fazla insan olduğunun belirten İncili, şöyle devam etti: