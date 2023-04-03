Hatay'daki vadiye şimdiye kadar 1 milyon 400 bin ton moloz döküldü Asrın felaketinin yaşandığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kuyruk oluşturan kamyonlar, her gün belirlenen vadinin yolunu tutuyor, molozları bırakıyor. Koca bir dağın oluştuğu vadi, depremin hasarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

İHA Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem oldu… Saniyelerce durmayan depremlerden 11 il etkilendi. Hatay'da büyük yıkım oldu 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce yapı çöktü, on binlerce bina ise ağır hasar aldı. Büyük yıkımın olduğu illerin başını ise Hatay çekti. Enkazlar kaldırılıyor Eski halinden eser kalmayan şehir, aradan geçen sürede yeni ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Yaraların sarılması için mücadelenin sürdüğü şehirde, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. 1 milyon 400 bin ton moloz taşındı Son verilere göre, Devlet Su İşleri, şehir genelinde bugüne kadar 1 milyon 400 bin ton moloz taşıdı. Molozların yüklendiği yüzlerce kamyon, her gün peş peşe merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi sınırlarındaki bölgeye gidiyor, boşaltma yapıyor. Vadi, dağ oldu Ekipler, hiç durmaksızın aynı tempoda çalışıyor. Molozun döküldüğü vadide oluşan dağ, havadan görüntülendi.