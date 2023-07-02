Hatay'ın 14 kilometrelik plajı, bu bayram boş kaldı Asrın felaketi sırasında büyük yıkımın olduğu Hatay’daki Türkiye’nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ, Kurban Bayramı'nı sakin geçirdi. Yaşanan yoğunluk, geçtiğimiz yıllara oranla yok denecek kadar az oldu.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremler, 11 ili vurdu.

O illerin başında da Hatay geldi.

Kent, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası yerle bir oldu.

Türkiye'nin en uzun sahili boş kaldı

Samandağ ilçesi de depremde büyük yıkımların olduğu yerlerden biriydi.

İlçede bulunan Türkiye’nin en uzun sahilindeki plaj, her yıl bayramlarda yerli turistlerin akınına uğruyor; İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’dan binlerce vatandaş, deniz keyfi için güzelliğiyle göz kamaştıran 14 kilometrelik Samandağ sahiline geliyordu.

Gidenler, hüzün doldu

Depremin etkisini hissettirdiği ilçede, bu yıl Kurban Bayramı'nda plajlarda yoğunluk yaşanmadı.

Denizin tadını çıkaran vatandaşlar, yoğunluğun az olmasından dolayı üzüntülü olduklarını söyledi.

"Her taraf doluydu"

Bayram tatili için Gaziantep’ten Samandağ’a gelen Barış Payam, “Sahil şu anda boş, geçen yıl da buraya gelmiştik. Her taraf doluydu. Bu sene depremden dolayı kimse yok. Üzücü bir durum, yüzebiliyoruz ama geçen seneki gibi kalabalık yok.” dedi.

"Sahilimiz boş, milletimiz korkuyor"

Geçtiğimiz yıl bayramda yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Ferhat Taşdemir ise “Geçen sene adım atacak yer yoktu. Şu an gördüğünüz gibi sahilimiz bomboş. Vatandaşımızın yarısı gitti, geri kalanlar da memlekete gelmiyor. Her gün deprem oluyor, haliyle milletimiz korkuyor.” ifadelerini kullandı.

"Geçen sene kalacak yer yoktu"

Samandağ’ın plajlarının güzelliğine dikkat çeken Muharrem Çınar da “Burası Samandağ ilçesi. İlçenin güzide, güzel plajlarından bir tanesi. Bu yıl beklediğimiz kalabalık yok. Deprem dolayısıyla insanlarımızın birçoğu il dışına gitti. Burada olanlar da bizim gibi yavaş yavaş geliyor. Geçen sene kalacak yer yoktu, o kadar kalabalıktı. Şu anda çok az insan var.” şeklinde konuştu.