Hatay'ın Belen ilçesinde yeni deprem konutları yükseliyor

AA

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkımın izlerini silmek ve depremzedeleri yeni konutlarına yerleştirmek için çalışmalar sürüyor.

Bu çalışmalardan biri olan Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 1.154 konutun inşası devam ediyor.

KONUTLARIN MİMARİSİ DİKKATİ ÇEKİYOR

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilçedeki Halilbey Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlar, modern ve dayanıklı mimarisiyle dikkati çekiyor.

56 BLOKTAN OLUŞAN 1.154 KONUT

Vali Mustafa Masatlı, toplam 56 bloktan oluşan 1.154 konutun ve 4 dükkanlı ticaret merkeziyle caminin yer aldığı şantiye alanında inceleme yaparak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.