Hataylı depremzedelere gönderilen kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor 6 Şubat depremlerinden önemli ölçüde etkilenen Hatay’da 81 ilden gelen yardımlar ve destekler afetzede vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.

İHA

Asrın felaketinin üzerinden 11 ay geçti...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde etkili olan depremin ardından binlerce vatandaşın evi yerle bir oldu.

Türkiye, ilk andan itibaren tek yürek olarak bölgeye yardım yağdırdı.

Kısa sürede vatandaşların yaralarının sarılması için büyük bir mücadele ortaya koyuldu.

Bölge halkı unutulmadı

Depremlerde ağır hasar alan Hatay’da, kentteki ihya ve inşa çalışmaları aralıksız devam ederken bir yandan da afetzede vatandaşların ihtiyaç duydukları yaşam malzemeleri destekleniyor.

Devlet kurumları depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmazken, yardımsever vatandaşlarda bölge halkını unutmuyor.

Çıkan notlar duygulandırıyor

Antakya’da yaşayan depremzede Mete Erdahan ve arkadaşları da sosyal medya üzerinden gelen yardımları afetzede vatandaşlara ulaştırıyor.

Vatandaşlar için gelen yardım kolilerinin içinden çıkan notlar ise duygulandırmaya ve yürekleri ısıtmaya devam ediyor.

"Bize yardım göndermeye devam ediyorlar"

Çocuklar için gönderilen yardım kolilerinin içinden çıkan notların kendilerini duygulandırdığını belirten Mete Erdahan, şu ifadeleri kullandı:

“Deprem sonrası biz bir yere gitmedik, memleketimizdeydik. Bu günlerde depremin 11. ayını geride bırakmış olduk. İnsanların kalbi hala Hatay’da, memleketimizi unutmuyorlar ve bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bize yardım göndermeye devam ediyorlar. Biz de bu yardımları, ürünleri tasnif edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Zaman zaman duygulu anlar yaşıyoruz. Gelen koli ve paketlerin içerisinde çok duygulu ve anlamlı notlar çıkıyor. O notu gördüğümüzde çok duygulandık. Buradan tüm hayırseverlere teşekkür etmek istiyorum.”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)