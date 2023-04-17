Hataylı iş insanı, ailesi ve depremzede çalışanları için taşınabilir evler yaptırdı Hatay'da depremlerin ardından eve giremeyen ailesi için özel olarak ahşap 6 adet "Tiny house" isimli taşınabilir ev satın alan iş adamı İsmail Kahraman, aynı evlerden 4 çalışanına da yaptırdı.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşadıkları aile apartmanı hasar görmeyen, ancak yan binanın yıkılması nedeniyle evlerine giremeyen hafriyat ve altyapı firması sahibi İsmail Kahraman, ailesi için "Tiny house" (küçük ev) olarak adlandırılan taşınabilir evlerden yaptırmaya karar verdi.

Ailesi ve gönüllüler için taşınabilir evler yaptırdı

Depremin ardından iş makineleriyle günlerce arama kurtarma çalışmalarına katılan çalışanlarının da çadır kentlerde kaldığını öğrenen Kahraman, 4 personeline de aynı evlerden yaptırmak için sipariş verdi.

Bursa merkezli bir firma tarafından üretilen 10 adet 1+1 "Tiny house", Kahraman ailesinin Belen ilçesindeki 3 dönümlük, altyapısı hazırlanan arazisine yerleştirildi.

Kahraman'ın; kendisi ve eşi, annesi, amcası, babaannesi ve kuzenleri için 6 adet, firmanın 2 şantiye şefi, muhasebecisi ve idari işler sorumlusu için de 4 adet yaptırdığı ahşap evlere aileler taşınmaya başladı.

"Vatandaşlara yardımcı olmak adına makinemizin başına geçtik"

Makine mühendisi İsmail Kahraman, depremde evde olduğunu, sarsıntı nedeniyle yerinden kalkamadığını söyledi.

Evlerinden çıktıklarında çok sayıda binanın yıkıldığını gördüklerini, binanın altındaki iş yerinden makineleri alıp enkazlarda kurtarma çalışması yaptıklarını anlatan Kahraman,

Altyapı firmamız var. Bundan dolayı herkes halihazırda iş makinesi kullanabiliyor. Bunun vermiş olduğu bir avantaj oldu. Depremin ilk anında hepimiz vatandaşlara yardımcı olmak adına makinemizin başına geçtik. Komşularımızı çıkarttık.

dedi.

"Hepimiz bir arada olacağız"

Kahraman, iş makinesi operatörleri ve saha ekiplerinin depremin ilk anından itibaren canla başla görev alıp kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, şunları kaydetti: