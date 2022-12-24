Hataylı kadın girişimci devlet desteğiyle besici oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki girişimci Cansu Binici, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe desteğiyle kurduğu ahırda 7 büyükbaş hayvan yetiştiriyor.

Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümünden 2021 yılında mezun olan Cansu Binici, veteriner hekim olan eşinin desteğiyle Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Bakanlık tarafından haziranda projesi kabul edilen Binici 100 bin lira hibe desteği aldı.

7 büyükbaş hayvan yetiştiriyor

Hibe desteğiyle evlerinin yanındaki alana ahır kuran Binici, aldığı 7 büyükbaş hayvanın bakımını ve beslenmesini eşiyle üstlendi.

Genç girişimci Cansu Binici, AA muhabirine, eşinin internette tesadüfen ilanını gördüğü projeden faydalanması için öneride bulunduğunu söyledi.

Binici, projenin şartlarını uygun bulması üzerine besicilik yapmak için proje hazırlayarak sunduğunu ve netice aldığını anlattı.

"Bu işe hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için başladım"

Yaklaşık 5 aydır besicilikle uğraştığını dile getiren Binici şöyle devam etti:

"Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çok güzel. Projeyle işi uzmanın yapması daha iyi olacak. En azından hayvana ne kadar yem verilmesi gerektiğini, nasıl ilaç desteği sağlayacağımızı ve hangi vitaminlerin verileceğini biliyoruz. Bu işe hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabilmek için başladım. Hedefim ahırımı büyüterek hayvan sayısını artırmak."





"Proje ülke hayvancılığına çok büyük katkı sağlayacaktır"

AA'nın haberine göre, Binali Binici de eşine yeni başladığı işte her türlü desteği verdiğini belirtti.

Binici şöyle konuştu:

"Proje, ülkedeki hayvancılığa çok büyük katkı sağlayacak. Bu işin bilinçli olarak yapılması çok önemli. Bir hayvandan alınacak randıman tabii ki bilinçli bir besicilikle daha fazla olacaktır. Proje hem bu işi isteyerek yapanlara bir gelir olacaktır hem de ülke hayvancılığına çok büyük katkı sağlayacaktır." dedi.