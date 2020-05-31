Hataylı şehit Mehmet Günay son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Er Mehmet Günay'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme faaliyeti yapan askerlere bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda, şehit düşen Piyade Er Mehmet Günay'ın (21) cenazesi, memleketi Hatay'ın Altınözü ilçesine gönderildi.

Günay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, "helallik" alınması için Hatay Devlet Hastanesi'nden Kıyıgören Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit Günay için mahalle pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Günay'ın naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Piyade Er Mehmet Günay son yolculuğuna uğurlandı

TÖRENDE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı uygulanan törene, şehidin babası Hüseyin ve annesi Şemse Günay, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Altı kardeşi bulunan şehit Günay'ın bekar olduğu öğrenildi.