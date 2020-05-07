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- Hatay'ta uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu yakalandı
Hatay'ta uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evlerinde uyuşturucu bulunduran anne ve oğlu gözaltına alındı.
- AA
- 07.05.2020 - 21:02
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi’nde, polis ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
ANNE VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada 76 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli anne S.B. ve oğlu S.B. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.