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    Hatay'ta uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu yakalandı

    Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evlerinde uyuşturucu bulunduran anne ve oğlu gözaltına alındı.
    • AA
    • 07.05.2020 - 21:02
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    Hatay'ta uyuşturucu ticareti yapan anne ve oğlu yakalandı

    Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Buluttepe Mahallesi’nde, polis ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    ANNE VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada 76 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

    Şüpheli anne S.B. ve oğlu S.B. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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