Hava şartları deniz ulaşımını vurdu: İşte iptal edilen feribot seferleri

Çanakkale’de etkisini artıran olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferleri güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Yayınlama Tarihi: 26.11.2025 13:42
  • Çanakkale'de kötü hava koşulları, deniz ulaşımını aksattı ve bazı feribot seferleri iptal edildi.
  • Gestaş, Bozcaada ve Gökçeada hatlarındaki seferlerin iptal edildiğini ve yolcuların güncel bilgilere dikkat etmesi gerektiğini duyurdu.
  • Özellikle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sabah ve akşam seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege’de etkisini artıran kötü hava koşulları nedeniyle yeni bir duyuru yayımladı.

Şirket, Bozcaada ve Gökçeada hattında gerçekleştirilmesi planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Fırtına ve kuvvetli rüzgarın denizde oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Gestaş yetkilileri, güvenlik amacıyla alınan bu karara ilişkin yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmesini tavsiye etti. 

İşte iptal edilen seferler:

İPTAL EDİLEN VE YAPILACAK FERİBOT SEFERLERİ 

Geyikli–Bozcaada hattında yapılacak seferler:

Geyikli kalkış: 08.00 ve 18.00

Bozcaada kalkış: 07.00 ve 17.00

Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak seferler:

Kabatepe kalkış: 09.00 ve 21.00

Gökçeada kalkış: 07.00 ve 19.00

Gün içerisinde planlanan diğer tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

