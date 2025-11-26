Hava şartları deniz ulaşımını vurdu: İşte iptal edilen feribot seferleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege’de etkisini artıran kötü hava koşulları nedeniyle yeni bir duyuru yayımladı.

Şirket, Bozcaada ve Gökçeada hattında gerçekleştirilmesi planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Fırtına ve kuvvetli rüzgarın denizde oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Gestaş yetkilileri, güvenlik amacıyla alınan bu karara ilişkin yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmesini tavsiye etti.

İşte iptal edilen seferler:

İPTAL EDİLEN VE YAPILACAK FERİBOT SEFERLERİ

Geyikli–Bozcaada hattında yapılacak seferler:

Geyikli kalkış: 08.00 ve 18.00

Bozcaada kalkış: 07.00 ve 17.00

Kabatepe–Gökçeada hattında yapılacak seferler:

Kabatepe kalkış: 09.00 ve 21.00

Gökçeada kalkış: 07.00 ve 19.00

Gün içerisinde planlanan diğer tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.