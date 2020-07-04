Havai fişek fabrikasında çalışan çift, patlamayı anlattı

Sakarya’da büyük patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasında birlikte çalışan çift, patlama sonrası fındık bahçesine koşarak hayatlarını kurtardıklarını dile getirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda işçi yaralandı. 3 kişinin de arama çalışmaları ekipleri tarafından gece saatlerinde devam ediyor.

Meydana gelen patlamada yaralanan Başaran Alkan ile aynı fabrikada çalışan eşi Kadriye Alkan yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

FINDIK BAHÇESİNE KAÇTILAR

Eşini patlama olma ihtimaline karşı zaman zaman uyardığını söyleyen Başaran Alkan, patlama anında yere düştüğünü ve üzerine parçaların düştüğünü belirtti. Alkan, bir kadının yardım çığlığını duyduğunu, kadını alarak dışarı çıktıklarını ve fındık bahçesinden kaçmaya başladıklarını esnada yoldan geçen sağlık ekibi ile hastaneye geldiklerini dile getirdi.

Havai fişek fabrikasında birlikte çalışan çift patlama anını anlattı İZLE

"TOZ BULUTUNUN İÇİNDE BİR TEYZE 'BENİ KURTAR' DİYE BAĞIRIYORDU"

Patlama anında yaşadıklarını anlatan Başaran Alkan, “Eşim ile beraber aynı yerde çalışıyorduk, patlama anında patlama olan yere yakın bir bölgedeydim. Patlama sesiyle birlikte çatı direk çöktü ve o esnada çatıdan kafama, omzuma bir şeyler düştü. Yere düştüm ve toz dumandı her yer.

Toz bulutunun içinde bir teyze 'beni kurtar' diye bağırıyordu, onu tuttum ve onunla birlikte kendimi kapıdan dışarıya attım. Dışarı attıktan sonra eşimi gördüm, fındık bahçesine doğru yürüdük ve kaçmaya başladık. Patlama sesleri geldikçe biz bölgeden uzaklaşmaya çalıştık, yürüyerek aşağıdaki köye kadar gittik.” dedi.

"SIĞINACAK BİR YER OLMADIĞI İÇİN HERKES BİR YERLERE KOŞUŞTURUYORDU"

Patlamadan yara almadan kurtulan Kadriye Alkan ise “5-6 aylık bir çalışma sürecimiz oldu, yeniyiz biz orada. Yeni olduğumuz için neyle nasıl karşılaşacağımızı bilmiyoruz, eskiler tabi daha öncede yaşamışlar böyle şeyleri anlatıyorlardı ama tabi insan başına gelmeyince hayal gibi oluyor. Ben iş yapıyordum, paketleme yapıyordum bir anda her yer bembeyaz olunca bir tane abla kolumdan tuttu ve masanın altına geç dedi bana.

Masanın altında biraz bekledikten sonra çıkışa, kapıya yöneldik ve oradan çıkınca eşimi gördüm. Zaten yaralıydı koluna girdim ve hemen oradan uzaklaştık, sığınacak bir yer olmadığı için herkes bir yerlere koşuşturuyordu. Daha sonrasında fındıklık bölgeden yol bizi nereye götürüyorsa gittik. Allah’a şükür bir şekilde kurtulduk.” diye konuştu.