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    Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda

    Sakarya'da meydana gelen havai fişek patlamasında şehit olan askerlerin cenazeleri bugün defnedildi.
    • AA
    • 10.07.2020 - 15:23
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    Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün naaşı, memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verildi. Törende, şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları 14 yaşındaki Basri ve 9 yaşındaki Alper Akgöz, tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

    Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda #1

    Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda #2

    UZMAN JANDARMA KADEMELİ ÇAVUŞ MESUT YAZAR

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

    Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda #3

    Sakarya'dan kara yolu ile Alaşehir ilçesine getirilen şehit Mesut Yazar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Uluderbent Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

    Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda #4

    Burada şehidin annesi Fatma, babası Mehmet ve kardeşi Cihan Yazar, gözyaşı döktü. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.
    Şehit için Uluderbent Mahallesi futbol sahasında Kovid-19 önlemleri altında İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şehidin naaşı, Uluderbent mezarlığında toprağa verildi.

    Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda #5

    Cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları ile Bakan Yardımcısı Turagay ve Orgeneral Çetin'in yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da katıldı.

    Havai fişek patlamasında şehit olan askerlere veda #6

    ŞEHİT UZMAN ONBAŞI FATİH MANGA

    Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Manga'nın cenazesi, helallik alınmak üzere Sümer Mahallesi 201. Sokak'taki baba ocağına götürüldü.

    Burada, şehidin annesi Elif Dudu, kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga ile yakınları gözyaşı döktü.

    Helalliğin alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin yapılacağı İmaret Camisi avlusuna getirildi.

    Şehidin naaşı, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

    Törene, şehit Manga'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga - VİDEO

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