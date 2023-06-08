Havalar ısındı, Konyaaltı Sahili doldu Antalya'da hava sıcaklığının 28 dereceye ulaşmasıyla Konyaaltı Sahili dolup, taştı.

DHA

Geçen hafta sağanağın etkili olduğu Antalya'da, hafta başından bu yana sıcak ve güneşli bir hava var…

Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı kentte yerli ve yabancı tatilciler, sahillere aktı.

Konyaaltı doldu

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Sahile gelenler denize girerek vakit geçirirken, kimileri ise kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Yine yağış geliyor

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kente pazar günü itibarıyla yağış yeniden geliyor.