İHA

Aksaray'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış mevsiminin kendini göstermeye başlamasıyla birlikte oto sanayide de hareketlilik yaşanıyor.

Araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen araç sahipleri soluğu oto sanayide alırken, araçlar antifriz kontrolü, yağ bakımları ve çeşitli kontrollerden geçiriliyor.

KIŞLIK BAKIM ORTALAMA 4 BİN LİRA

Bir araç için ortalama 3 bin ile 4 bin lira arasında değişen kışlık bakım yaptırılmadığı zaman araçta daha ağır arızalar yaşanabiliyor.

Bu nedenle kışlık bakımın önemine değinen araç tamir ustaları, kış tam anlamıyla gelmeden bakımların mutlak suretle yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

İHMAL EDİLİRSE 70 BİN LİRAYA KADAR HASARA NEDEN OLABİLİR

3-4 bin liralık kışlık bakımın ihmal edilmesi sonucu en az 60 ile 70 bin liralık hasara neden olabileceğini dile getiren servis araç bakım şefi Muhammet Atak, şunları söyledi: