Havalimanında 3 cenaze karıştı, aileler şoke oldu 3 kişinin cenazesi havalimanında karıştırılıp farklı illere gönderilince tabutları açan aileler, büyük şaşkınlık yaşadı. Yetkililerin devreye girmesiyle karışıklık giderilip, cenazeler, memleketlerine gönderilerek defnedildi.

DHA

Akılalmaz olayların silsilesi Adana'da başladı...

Mersin'de kronik hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Ekrem Benkli'nin cenazesi, Erzurum'a götürülmek üzere Adana'da havalimanına teslim edildi.

Barkotlama hatası

Burada yapılan barkotlama hatası nedeniyle Benkli’nin cenazesi ile Muş ve Bursa’ya götürülecek 2 cenaze karıştı.

Muş'a gönderilmesi gereken cenaze Bursa'ya, Bursa'ya gitmesi gereken Erzurum'a, Erzurum'a gelmesi gereken de Muş'a gönderildi.

Tabutu açınca şoke oldular

Cenazelerini Erzurum Havalimanı’ndan alan Benkli Ailesi, defnetmek üzere Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürdü.

Tabutu açan aile üyeleri, karşılarında Ekrem Benkli yerine farklı bir kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Şoke olan aile, yetkilileri arayarak durumu bildirdi ve yapılan yanlışlığı ortaya çıkardı.

Yetkililer devreye girdi, cenazeler doğru adreslere gitti

Yetkililerin devreye girmesi ile diğer ailelerle irtibata geçilip cenazelerin doğru adreslere gönderilmesi sağlandı.

Muş'a gönderilen Ekrem Benkli'nin cenazesi kara yolu ile Erzurum'a, Erzurum'daki cenaze uçakla Bursa'ya, Bursa'daki de yine uçakla Muş'a gönderildi.

Yoğun telefon trafiğinin ardından cenazelerine kavuştuklarını söyleyen Mehmet Ercan Benkli, şöyle konuştu:

"Tanımadığımız bir cenazeyle karşılaştık"