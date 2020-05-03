Hayriye Teyze'den Bakan Soylu'ya şaşırtan istek

Sivas Valisi'nin yardımıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadın, bakandan öldüğünde tabutunu taşımasını istedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kent merkezinde yaşayan 68 yaşındaki Hayriye Öztepe'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme isteğini geri çevirmedi.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜLER

Ayhan, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile yalnız yaşayan yaşlı kadının evine giderek, Bakan Soylu’yu cep telefonu ile görüntülü arayıp Hayriye teyze ile görüştürdü.

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"ÖLÜRSEM TABUTUMUN ALTINA GİR"

Karşısında Bakan Soylu’yu gören Hayriye Teyze, “Ölürüm yavrum ölürüm. Ölürüm senin için yavrum. Vasiyet ettim herkese, ölürsem tabutumun altına gir. Yavrum hayırlı Ramazanlar göresin.” demesi ise dikkat çekti.

"BAŞIMIN ÜZERİNE TEYZEM"

Yaşlı kadının sözlerine ise Bakan Soylu,"Rabbim gecinden versin, başımın üzerine teyzem. Seni unutmam Hayriye ana merak etme. Benim bir huyum da unutmamaktır" diyerek karşılık verdi.