Haberler

İç Haber

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve 4 üniversitenin rektörlüğüne atamalar gerçekleştirildi.