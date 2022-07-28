Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de
- Haber Merkezi
- 28.07.2022 - 01:26
- Güncelleme : 28.07.2022 - 04:12
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atama, 4 üniversitenin rektörlüğüne atama ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.
Atamalar
Karara göre atamalar şu şekilde:
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasemin GİRİCİ atanmıştır.
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer KARADEMİR atanmıştır.
Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Serkan YÜCEER atanmıştır.
Risk Analizi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih Mehmet BAL atanmıştır.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kemalettin IŞIK atanmıştır.
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ali KÖSE atanmıştır.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah Yasir ŞAHİN atanmıştır.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ramazan GÜNGÖR atanmıştır.
Rektör atamaları
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet HOTAR atanmıştır.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat AYDOĞAN atanmıştır.
İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erkan İBİŞ atanmıştır.
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK atanmıştır.