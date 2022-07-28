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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve 4 üniversitenin rektörlüğüne atamalar gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 01:26
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 04:12
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atama kararı Resmi Gazete'de

    Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atama, 4 üniversitenin rektörlüğüne atama ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

    Atamalar

    Karara göre atamalar şu şekilde:

    Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yasemin GİRİCİ atanmıştır.

    Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer KARADEMİR atanmıştır.

    Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Serkan YÜCEER atanmıştır.

    Risk Analizi Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih Mehmet BAL atanmıştır.

    Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kemalettin IŞIK atanmıştır.

    Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ali KÖSE atanmıştır.

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah Yasir ŞAHİN atanmıştır.

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ramazan GÜNGÖR atanmıştır.

    Rektör atamaları

    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet HOTAR atanmıştır.

    İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Abdurrahman Kürşat AYDOĞAN atanmıştır.

    İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erkan İBİŞ atanmıştır.

    Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK atanmıştır.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı na atama kararı Resmi Gazete de #1


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