HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 323’ncü gününde

5 yıl önce kaçırılan ağabeyi için oturma eylemine annesi ile katılan 9 yaşındaki Hayrunnisa, ağabeyi için şiir yazarak dönmesi için çağrıda bulundu.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 323'ncü gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan ağabeyi Hamza için anne Zümrüt Salim ile oturma eylemine devam eden Hayrunnisa Salim, ağabeyi için şiir yazarak dönmesi çağrısında bulundu.

"AĞABEYİMİ HDP'DEN İSTİYORUM"

Minik Hayrunnisa Salim, “Ağabeyim için şiir yazdım, ağabeyimi HDP’den istiyorum. HDP, benim ağabeyimi kaçırdı, teröre verdiler. Biz burada terör mağduruyuz. Onlar da dağda terör mağduru. Biz buradan gitmeyeceğiz, ağabeyimi almadan gitmeyeceğiz." dedi.

Teröristler tarafından kaçırılan ağabeyi için şiir yazdı