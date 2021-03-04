HDP önündeki eylemde aile sayısı 212 oldu

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 549’uncu günde de sürüyor.

2019 yılında oğlu terör örgütü PKK için HDP tarafından dağa kaçırılan anne Hacire Akar, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmıştı. Acılı annenin oğlunu terör örgütü PKK'dan ve HDP'den istemesinin ardından anne Akar, evladına kavuşmuştu.

549 GÜN OLDU

Hacire Akar'ın ardından umutlanarak HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde eyleme başlayan ve evlatlarını terör örgütü PKK ile HDP'den isteyen aileler, 549 gündür eylemlerini sürdürüyor.

212 AİLE EYLEMDE

Aile sayısı, 2014'te 16 yaşındayken, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ayşe için gelen kardeşi Ercan Aktaş, amcası Rakip Aktaş ve Siirt’in Kurtalan ilçesinde 1993 yılında kaçırılan Zahir için gelen annesi Halime ve ağabeyi Yenal Başal ile 212 oldu.

"CİĞERİMİN GELMESİNİ İSTİYORUM"

Siirt’ten gelen ve ayakta durmakta zorlandığı için elinde bastonla yürüyen 82 yaşındaki Halime Başal, “Ciğerimin gelmesini istiyorum. Oğlum sağ ise geri gelsin” dedi.

"HİÇ BİR İLETİŞİM KURAMADIK"

Yenal Başal da kardeşinin bahçede çalışırken teröristler tarafından kaçırıldığını ve kurtarmak isteyen babasının da darbedildiğini belirterek, "Biz de ailelere katılıyoruz. Kardeşim PKK tarafından kaçırıldı. Biz de geldik, HDP’den kardeşimi istiyoruz. 14 yaşındayken kaçırıldı. Hayalleri vardı. İleride doktor olmak istiyordu. Babam onlara karşı çıktığından dolayı ertesi gece gelip bize baskı yaptılar. Hiçbir iletişim kuramadık" diye konuştu.

"AĞABEYİM O DAĞDA ASKER"

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden ablası Ayşe için gelen Ercan Aktaş da kaçırıldığından beri görmediğini dile getirerek, "Hava almak için dışarı çıkmıştı. O günden sonra görmedik. Gelsin, devletimize teslim olsun. Ağabeyim de askerde, o dağda. Geri gelsin, teslim olsun" dedi.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Öte yandan; Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.





















