HDP’li Semra Güzel'e 'sahte kimlik'ten iddianame Silivri'de bir dinlenme tesisinde başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalanan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik Adıyaman'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist Volkan Bora etkisiz hale getirildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de 5 yıl sonra terörist Bora ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Bunun üzerine Güzel hakkında fezleke hazırlandı ve Meclis’e sunuldu.

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Semra Güzel, geçen yıl 2 Eylül'de, sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan yargılanıyor

Soruşturma kapsamında, TBMM dokunulmazlığı kaldırılan ve milletvekilliği düşürülen Güzel, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan dava kapsamında, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyor.

"Sahtecilik"ten bir iddianame daha hazırlandı

HDP'li Güzel'e "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Sahte kimlikle yakalanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Semra Güzel hakkında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin dosyaları kapsamında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunduğu hatırlatıldı.

İddianamede, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül 2022'de 16.45 sıralarında Silivri mevkisi TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta Semra Güzel'in olduğu ifade edildi.

Şüphelinin, güvenlik görevlilerine "Mehtap Dayan" isimli kişiye ait eski tip kimlik kartını ibraz ettiği, arka yüzünde veriliş tarihi 31 Ağustos 2007 yazan kimlik kartında herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı dile belirtilen iddianamede, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün incelemesi sonucunda kimliğin sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi.

"Resmi belgede sahtecilik suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlaşılmıştır"

İddianamede, Güzel'in milletvekilliğinin 22 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu 43. Birleşiminde alınan kararla düşürüldüğü anımsatılarak, "Suç eşyasının şüpheli Semra Güzel tarafından taşındığı ve olay tarihinde kolluk görevlilerine ibraz edilerek kullanıldığı belirlenmiştir. Olayın oluş şekli nazara alındığında ise şüpheli Semra Güzel'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlaşılmıştır." denildi.

7 yıla kadar hapsi istendi

Güzel'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Güzel'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.