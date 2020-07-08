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    HDP'li vekil Ayasofya'nın kilise olmasını istedi

    HDP'li Hüda Kaya, Ayasofya'nın kilise statüsünde olmasını savundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 16:35
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    HDP'li vekil Ayasofya'nın kilise olmasını istedi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyala Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne dönüştürülmesi için çalışmalar başlamıştı.

    Danıştay'da görülen davanın bu hafta içinde açıklanması beklenirken Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'den skandal bir açıklama geldi.

    AYASOFYA KİLİSE OLSUN

    HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı.

    Kaya'nın Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca yapıldıysa onlara ait olması gerekir" dedi.

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