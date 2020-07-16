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    HDP'li vekilin eşini darp etti iddiası

    HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi.
    • DHA
    • 16.07.2020 - 06:33
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    HDP'li vekilin eşini darp etti iddiası

     

    Dün gece saatlerinde HDP'li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana gelen olayda,  Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

    HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü.

    UZAKLAŞTIRMA KARARI ALINDI

    Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

    Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlata polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

    HDP'li vekilin eşini darp etti iddiası #1

     

     

     

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