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    HDP'li Yaşar Akkuş tutuklandı

    HDP'li Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezaevine konuldu.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 17:52
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    HDP'li Yaşar Akkuş tutuklandı

    Iğdır'da, 31 Mart 2019'da HDP'den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş ile HDP Meclis üyesi ve eş başkan Eylem Çelik hakkında terör soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

    15 MAYIS'TA ARAMA OLDU

    Görevden uzaklaştırılan Akkuş'un 15 Mayıs günü sabah saatlerinde evine giden jandarma ve polis ekipleri, arama yaptı.

    Aynı saatlerde ekipler, Akkuş'a ait iş yerleri ve belediyedeki makam odasını da aradı. Gözaltına alınan Yaşar Akkuş ile Eylem Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


    AKKUŞ TUTUKLANDI

    Burada işlemleri tamamlanan Akkuş, bugün adliyeye sevk edildi.

    Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yaşar Akkuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine kondu. Eylem Çelik'in gözaltı süresinin ise 4 gün uzatıldığı öğrenildi.

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