HDP'nin Ayasofya kararına tepkisi sürüyor

Cami statüsüne kavuşan Ayasofya için kararı beğenmeyen HDP, tepkilerini farklı dillerde gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

Açıklanan kararla birlikte Türkiye'ye başta Yunanistan ve AB'den tepkiler yükselirken, karara en çok karşı çıkan HDP oldu.

Daha önce HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Halk TV canlı yayınına konuk olarak Ayasofya'ya dair tepki çeken açıklamalar yapmıştı. Kaya, Ayasofya'nın kilise statüsüne sahip olması gerektiğini savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından birçok HDP'li vekil karara tepki göstermeye devam ederken partiden, Danıştay’ın Ayasofya’nın camiye çevrilmesine dair kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

DEVLETİN BUNA HAKKI YOKTUR

Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

"Ayasofya, insanlığın kültürel ve tarihi mirasının bir parçasıdır. Camiye dönüştürmek bir hatadır. Danıştay kararı ile AK Parti'nin propaganda makinesinin bir parçası haline geldi. Karar şimdi iptal edilmelidir. Hagia Sophia (Ayasofya) siyasi bir araç değildir."